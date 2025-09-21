Varriale spara a zero | Senza gioco non sempre ti salva la grinta Alla Juve va bene il pareggio perché il Verona avrebbe meritato di più la vittoria
Varriale spara a zero dopo Verona Juve: l’analisi del giornalista dopo la prestazione non convincente dei bianconeri. Il pareggio per 1-1 tra Juventus e Verona è stato al centro di numerose analisi, ma una delle più dirette e senza mezzi termini è arrivata dal giornalista Varriale sul suo account X. L’opinionista ha espresso un giudizio molto critico sulla prestazione della Juventus, affermando che il pareggio è stato un risultato che “va pure bene” ai bianconeri. Varriale ritiene che il Verona, che ha mostrato una grande qualità di gioco e un’ottima tenuta in campo, avrebbe “certamente meritato di più la vittoria”, sottolineando l’andamento del match. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: varriale - spara
