Varese si muove cambia sede Nuovo sportello al Multipiano | Servizi più accessibili

Dal 2 ottobre lo sportello “Varese si muove” si trasferirà dalla sede di via Sacco alla nuova location in via Staurenghi, al piano terra del parcheggio Multipiano Sempione. Questo cambiamento, frutto della collaborazione tra Avt (Azienda varesina trasporti) e Comune di Varese, mira a rendere i servizi più accessibili ai cittadini. Punto di riferimento in materia di mobilità urbana, trasporti pubblici e servizi Avt, il nuovo sportello garantirà tutte le attività principali: il rilascio di permessi per i residenti e dei “pass Mamme“ per donne in gravidanza e neomamme, oltre all’emissione di abbonamenti per utenti frequenti, pendolari e lavoratori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Varese si muove” cambia sede. Nuovo sportello al Multipiano: "Servizi più accessibili"

In questa notizia si parla di: varese - muove

#Varese, in Fiera, alla Schiranna, il dibattito “ “2030 Varese tra abitare e territorio: nuovi spazi per nuove vite" promosso da #Confesercenti. Ecco coem si muove il mercato - facebook.com Vai su Facebook

“Varese si muove” cambia sede. Nuovo sportello al Multipiano: Servizi più accessibili; Lo sportello “Varese Si Muove” cambia sede: dal 2 ottobre apre in via Staurenghi, al Multipiano Sempione; Avt, il nuovo sportello è al multipiano. «Servizi importanti per i varesini».

Lo sportello “Varese Si Muove” cambia sede: dal 2 ottobre apre in via Staurenghi, al Multipiano Sempione - Il nuovo sportello garantirà tutte le attività principali: il rilascio di permessi per i residenti e dei "pass Mamme" per donne in gravidanza e neomamme, oltre all'emissione di abbonamenti personalizz ... Secondo varesenews.it

VIDEO. Lo sportello “Varese Si Muove” cambia sede e arriva al Multipiano Sempione. «Nuovi servizi ai cittadini e pulmini rinnovati» - Da giovedì 2 ottobre apre in via Staurenghi, al piano terra del multipiano, la nuova e funzionale location punto di riferimento per mobilità urbana, trasporti pubblici e servizi ai varesini. Da varesenoi.it