Vannacci Lega a Pontida | Il giuramento del 1167 va insegnato nelle scuole insieme ai veri eroi Gli alunni sanno chi è Greta Thunberg che non ha combinato nulla

Il vicesegretario della Lega, Roberto Vannacci, ha utilizzato il palco di Pontida per lanciare una provocazione sull'attuale sistema scolastico, sostenendo che eventi storici fondamentali come il giuramento di Pontida del 7 aprile 1167 dovrebbero trovare spazio nei programmi scolastici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Vannacci (Lega) a Pontida: Il giuramento del 1167 va insegnato nelle scuole insieme ai veri eroi. Gli alunni sanno chi è Greta Thunberg, che non ha combinato nulla; Pontida, Zaia: «Candidato Lega in Veneto è richiesta legittima». Attesa per Salvini. Vannacci: lo straniero ci ha invaso, è quello che...; Lega, nel weekend il raduno di Pontida: ecco come è cambiata.

Pontida 2025, torna il raduno della Lega. Zaia: “Vannacci? Può essere un valore se fa il leghista. In Veneto nostro candidato richiesta legittima” - Tra bandiere con Alberto da Giussano e striscioni de “Il mondo al contrario” di Roberto Vannacci, il Carroccio torna nelle valli bergamasche con un m ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Pontida acclama Vannacci: «Noi gli eredi di Kirk». Salvini: nessuna divisione - che l’europarlamentare in mimetica trovasse un’accoglienza ... Segnala ilgazzettino.it