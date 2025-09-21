Vannacci a Pontida | Studenti conoscono Greta Thunberg ma non eroi X Mas

Lapresse.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il giuramento di Pontida, come gli eroi della X Mas, andrebbero insegnati nelle scuole. I nostri ragazzi non li conoscono, però sanno chi è Greta Thunberg che non ha combinato nulla ”. Così il vicesegretario della Lega Roberto Vannacci, a margine del raduno del Carroccio a Pontida. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

