Vannacci a Pontida | Studenti conoscono Greta Thunberg ma non eroi X Mas

“Il giuramento di Pontida, come gli eroi della X Mas, andrebbero insegnati nelle scuole. I nostri ragazzi non li conoscono, però sanno chi è Greta Thunberg che non ha combinato nulla ”. Così il vicesegretario della Lega Roberto Vannacci, a margine del raduno del Carroccio a Pontida. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Vannacci a Pontida: “Studenti conoscono Greta Thunberg ma non eroi X Mas”

