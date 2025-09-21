Vannacci a Pontida | Giuramento di Pontida e X Mas si insegnino a scuola Lo straniero ci ha già invaso
Il giuramento di Pontida del 7 aprile 1167 che sancì la nascita della Lega lombarda “ andrebbe insegnato nelle scuole, così come tante altre cose. Come Manzoni e gli eroi della X Mas, Durand de la Penne, Emilio Bianchi”. La pensa così il vicesegretario della Lega, Roberto Vannacci. A margine dell’ annuale raduno del Carroccio a Pontida, il generale torna a ribadire il suo sostegno per la X Mas e polemizza con gli attivisti vicini a Greta Thunberg: “Se oggi chiedi a un ragazzo chi sono queste persone che hanno dato la vita per il Paese, non lo sanno – ha aggiunto Vannacci -. Ma sanno chi è Greta Thunberg, che non ha combinato nulla”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Vannacci (Lega) a Pontida: Il giuramento del 1167 va insegnato nelle scuole insieme ai veri eroi. Gli alunni sanno chi è Greta Thunberg, che non ha combinato nulla; Vannacci, 'giuramento di Pontida e X Mas si insegnino a scuola'; Pontida, Salvini, mozione della Lega in tutti i comuni: mai i nostri figli a combattere.
Vannacci, 'giuramento di Pontida e X Mas si insegnino a scuola' - "Credo che il giuramento di Pontida andrebbe insegnato nelle scuole, così come andrebbero insegnati ai ragazzi chi sono stati gli eroi della Decima Mas. Segnala tuttosport.com
Vannacci a Pontida: “Studenti conoscono Greta Thunberg ma non eroi X Mas” - “Il giuramento di Pontida, come gli eroi della X Mas, andrebbero insegnati nelle scuole. Si legge su msn.com