Vannacci a Pontida | Giuramento di Pontida e X Mas si insegnino a scuola Lo straniero ci ha già invaso

Ilfattoquotidiano.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giuramento di Pontida del 7 aprile 1167 che sancì la nascita della Lega lombarda “ andrebbe insegnato nelle scuole, così come tante altre cose. Come Manzoni e gli eroi della X Mas, Durand de la Penne, Emilio Bianchi”. La pensa così il vicesegretario della Lega, Roberto Vannacci. A margine dell’ annuale raduno del Carroccio a Pontida, il generale torna a ribadire il suo sostegno per la X Mas e polemizza con gli attivisti vicini a Greta Thunberg: “Se oggi chiedi a un ragazzo chi sono queste persone che hanno dato la vita per il Paese, non lo sanno – ha aggiunto Vannacci -. Ma sanno chi è Greta Thunberg, che non ha combinato nulla”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ilfattoquotidiano.it - Vannacci a Pontida: "Giuramento di Pontida e X Mas si insegnino a scuola. Lo straniero ci ha già invaso"

