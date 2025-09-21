La seconda amichevole tra Valsa Group e Gas Sales Piacenza ha dato altre indicazioni positive ad Alberto Giuliani e al suo staff che per la prima volta dall’inizio della preparazione hanno potuto schierare Pardo Mati e Giovanni Sanguinetti insieme. Alla formazione titolare, o comunque ai migliori, manca allora soltanto l’altro schiacciatore oltre a Davyskiba (Porro o Bento?) e manca ovviamente il concorrente dei due centrali, Anzani. Per il resto i gialloblù sono partiti con Tizi-Oualou in diagonale principale con Buchegger, Davyskiba e Massari di banda, Mati e Sanguinetti al centro e Perry libero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Valsa, si inizia di lunedì