Valle del Biois | Scivola sul sentiero dolomitico e si ferisce a una gamba soccorso 37enne di Collesalvetti

Un'escursione su un sentiero geologico sopra l'abitato di Valt, nella valle del Biois, si è concluso con il trasporto al vicino ospedale di Agordo, in provincia di Belluno, per un 37enne di Collesalvetti in vacanza con la propria compagna. La disavventura nella mattina di ieri, sabato 20. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Scivola sul sentiero dolomitico, soccorso 37enne livornese; Scivola sul sentiero e urta una vite infissa in un tronco: profondo taglio al ginocchio per un escursionista 37enne, soccorsi in azione; Falcade, scivola sul sentiero e si ferisce contro un albero.

Scivola e cade dal Sentiero dei Fiori: Leffe sotto choc per la morte di Adriano Zenoni. È la terza vittima in soli sei giorni - Era uscito insieme alla moglie, come faceva spesso da quando era in pensione, per una gita fuori porta e per trascorrere la domenica tra le montagne che tanto lo appassionavano, tra i sentieri e la ... Lo riporta ecodibergamo.it

Scivola dal sentiero e precipita sotto gli occhi della moglie: così è morto Adriano Zenoni - Un escursionista di 71 anni, Adriano Zenoni di Leffe, è morto dopo essere scivolato da un sentiero precipitando per circa 40 metri. Secondo ilgiorno.it