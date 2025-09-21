Valeria Bruni Tedeschi | Il mio compagno accusato di abusi Incolpato prima del processo non lavorerà più

Fanpage.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Valeria Bruni Tedeschi è stata ospite di Verissimo nella puntata di domenica 21 settembre. L'attrice si racconta, parlando della sua infanzia, degli abusi subiti, della scomparsa di suo fratello Virginio. La regista, poi, si sofferma anche sulle accuse di violenze rivolte al suo compagno Sofiane Bennancer. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: valeria - bruni

Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi, l'amicizia che diventa arte della gioia: «Insieme siamo libere anche di dare il nostro peggio»

L'Attachement - La tenerezza: ecco il trailer italiano del film con Valeria Bruni Tedeschi

Il trailer italiano e il poster di “L’Attachement – la tenerezza” con Valeria Bruni Tedeschi al cinema dal 2 ottobre

Valeria Bruni Tedeschi: Il mio percorso per diventare mamma è stato più lungo che per altre persone; Valeria Bruni Tedeschi: Il mio compagno accusato di abusi. Incolpato prima del processo, non lavorerà più; Valeria Bruni Tedeschi: «Con mia sorella Carla Bruni ci sono conflitti. Il mio compagno accusato di abusi, non può più lavorare. Mio....

valeria bruni tedeschi mioValeria Bruni Tedeschi: “Il mio compagno accusato di abusi. Incolpato prima del processo, non lavorerà più” - L’attrice si racconta, parlando della sua infanzia, degli abusi subiti, della scomparsa di suo fratello ... Scrive fanpage.it

valeria bruni tedeschi mioValeria Bruni Tedeschi, chi è: “Ho provato tutte le droghe”/ “Un mio ex fidanzato morto per l’eroina” - Io e mia sorella Carla Bruni non sapevamo di avere due padri diversi" ... Come scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Valeria Bruni Tedeschi Mio