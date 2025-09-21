Valeria Bruni Tedeschi ha una sorella la famosa Carla Bruni | Non sapevamo di essere sorrelastre

21 set 2025

Valeria Bruni Tedeschi ha una  sorella, la famosa Carla Bruni:  attrice, modella, cantautrice ed ex première dame della Francia. Suo fratello, invece, è scomparso prematuramente nel 2006  a causa delle complicazioni legate all’AIDS. Un grave lutto, un vuoto enorme che ha segnato per sempre la vita di Valeria e della famiglia intera. Mentre Virginio era fratello e figlio di entrambi i genitori della regista, con Carla Valeria ha in comune la madre, ma hanno padri diversi. Una storia fatta di drammi familiari e anche di verità celate, la loro.  Non sapevano di essere sorellastre: non era stato rivelato durante l’infanzia o l’adolescenza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

