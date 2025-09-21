Valeria Bruni Tedeschi chi è il giovane compagno Sofiane Bennacer accusato di violenza sessuale | Gli sto vicino lo sostengo

Sofiane   Bennacer   nasce nel 1997 a  Marsiglia, Francia. Dopo aver frequentato la scuola teatrale La filature, l’ attore  è diventato celebre per aver preso parte in tre  pellicole  di successo:  A letto con Sartre,  Forever Young (Les Amandiers)  e  The intern. Proprio sul  set  del terzo film Sofiane ha  conosciuto  Valeria Bruni Tedeschi, regista del lungometraggio. L’amore tra loro sboccia presto, e dopo un anno hanno  ufficializzato  la  relazione, uscendo in pubblico. Nello stesso periodo, però, furono  travolti  da una pesante  vicenda legale,  che vede l’attore accusato di  violenza sessuale  da tre donne, avvenute tra il 2018 e il 2019 a Mulhouse, Strasburgo e Parigi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

