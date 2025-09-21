Vaiano | cade da cavallo nel bosco soccorsa dai vigili del fuoco

- I vigili del fuoco sono intervenuti nella mattinata di oggi, 21 settembre 2025, poco prima di mezzogiorno a Vaiano per soccorrere una persona caduta da cavallo nel bosco in prossimità della Villa il Mulinaccio L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Vaiano: cade da cavallo nel bosco, soccorsa dai vigili del fuoco

In questa notizia si parla di: vaiano - cade

Non farà cadere gli aerei, né manderà in confusione i sistemi di bordo. Ecco perché quando prendi un aereo ti chiedono di mettere il telefono in modalità volo ? - facebook.com Vai su Facebook

Cade da cavallo nel bosco, è soccorsa dai vigili del fuoco; Cade da cavallo, è gravissima: portata in ospedale in codice rosso; Incidente a cavallo, donna trasferita in codice rosso a Careggi: è grave.