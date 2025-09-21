Vaiano | cade da cavallo nel bosco soccorsa dai vigili del fuoco

21 set 2025

- I vigili del fuoco sono intervenuti nella mattinata di oggi, 21 settembre 2025, poco prima di mezzogiorno a Vaiano per soccorrere una persona caduta da cavallo nel bosco in prossimità della Villa il Mulinaccio L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

vaiano cade da cavallo nel bosco soccorsa dai vigili del fuoco

