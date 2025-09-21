Utopica prepara il gran finale | c’è la cartoon band Mai dire Goku
Gran finale per la prima edizione di ‘Utopica – Senigallia Fantasy Festival’, evento dedicato al fantasy pop nato dalla collaborazione tra LEG Live Emotion Group e Comune. Una manifestazione unica, a ingresso gratuito, dove il passato incontra il futuro in un viaggio tra fantasia, mitologia, cinema, letteratura, giochi e arte. Nel main stage di piazza piazza Simoncelli gli eventi inizieranno alle ore 15 con l’esibizione della Scuola di Musica Persichetti, a cui seguirà la sfilata con workshop su cartamodello sartoriale con Federica Carone (ore 16). La prima parte del pomeriggio si concluderà alle ore 16. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
