Uso il burqa del mio Afghanistan per creare nuovi abiti Voglio dimostrare che le donne sono ancora vive e creatrici
Mentre i terremoti scuotono le montagne del Kunar, lasciando famiglie sotto le macerie, e i talebani tagliano le linee internet per ridurre al silenzio le voci, le donne afghane continuano a cucire le loro storie nel tessuto della resistenza. “Echoes of the Veil” è più di un progetto di moda. È un appello dalle rovine, una voce che viaggia oltre i segnali bloccati, e un ricordo che la forza delle donne afghane resiste anche quando il mondo le dimentica. Vega, una donna di origini afghane, ci parla del progetto che sta lanciando per reinventare il burqa in nuovi abiti: un’idea che non è solo arte, ma sopravvivenza, memoria e guarigione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
? In Afghanistan le donne non possono più fare sport: palestre chiuse, gare vietate, allenamenti solo in segreto. Le immagini di Ebrahim Noroozi denunciano questa oppressione: atlete col burqa ma con attrezzi sportivi, simbolo di resistenza. Non dimen - X Vai su X
Anche la cultura, in Afghanistan, deve essere una “cosa da uomini”. E così i libri scritti dalle donne — qualsiasi libro, basta che abbia una firma femminile — vengono vietati dai talebani, tornati al potere quattro anni fa dopo la disordinata ritirata degli Stati Uniti - facebook.com Vai su Facebook
“Sono i fucili ad avere potere nel mio Paese, l’Afghanistan. Noi resistiamo, oltre il silenzio”; Io, donna afghana: dalle prigioni dei taleban alla lotta per la libertà; “Burqa Queen”, ridare voce alle afghane contro la violenza talebana.
Afghanistan, talebani impongono il burqa in pubblico alle donne - Il leader supremo dei talebani ha ordinato con un decreto alle donne di indossare il burqa in pubblico, riportando indietro la storia di oltre 20 anni. Da tg24.sky.it
Afghanistan, i Talebani impongono di nuovo il burqa alle donne: gli uomini “responsabili” rischiano il carcere in caso di violazioni - Il regime islamista dei Talebani, che ha riconquistato il controllo dell’Afghanistan dalla scorsa estate dopo la ritirata occidentale, ha imposto l’uso obbligatorio del burqa per le donne nei luoghi ... Si legge su ilfattoquotidiano.it