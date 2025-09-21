uso il burqa del mio afghanistan per creare nuovi abiti voglio dimostrare che le donne sono ancora vive e creatrici

Mentre i terremoti scuotono le montagne del Kunar, lasciando famiglie sotto le macerie, e i talebani tagliano le linee internet per ridurre al silenzio le voci, le donne afghane continuano a cucire le loro storie nel tessuto della resistenza. “Echoes of the Veil” è più di un progetto di moda. È un appello dalle rovine, una voce che viaggia oltre i segnali bloccati, e un ricordo che la forza delle donne afghane resiste anche quando il mondo le dimentica. Vega, una donna di origini afghane, ci parla del progetto che sta lanciando per reinventare il burqa in nuovi abiti: un’idea che non è solo arte, ma sopravvivenza, memoria e guarigione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

