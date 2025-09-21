uscita di sicurezza cresce ancora bilancio chiuso con 15 milioni

GROSSETO Con un bilancio che supera i 15 milioni di euro e una crescita di oltre 700mila euro rispetto all’anno precedente, la cooperativa sociale Uscita di Sicurezza consolida il proprio ruolo di attore economico e sociale di primo piano nel territorio maremmano. Il risultato è stato approvato in occasione dell’ultima assemblea dei soci, che ha anche eletto il nuovo consiglio di amministrazione. Un traguardo importante per una realtà che conta 391 lavoratori tra soci, dipendenti e collaboratori, e che nel corso del 2024 ha rafforzato la propria presenza in settori strategici del welfare locale, espandendo al contempo la gamma dei servizi offerti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

