Uscita di sicurezza cresce ancora Bilancio chiuso con 15 milioni
GROSSETO Con un bilancio che supera i 15 milioni di euro e una crescita di oltre 700mila euro rispetto all’anno precedente, la cooperativa sociale Uscita di Sicurezza consolida il proprio ruolo di attore economico e sociale di primo piano nel territorio maremmano. Il risultato è stato approvato in occasione dell’ultima assemblea dei soci, che ha anche eletto il nuovo consiglio di amministrazione. Un traguardo importante per una realtà che conta 391 lavoratori tra soci, dipendenti e collaboratori, e che nel corso del 2024 ha rafforzato la propria presenza in settori strategici del welfare locale, espandendo al contempo la gamma dei servizi offerti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: uscita - sicurezza
A14dir, riapre l’uscita di Lugo. "Lavori necessari per l’innalzamento della sicurezza"
Discoteca chiusa a Catania: uscita di sicurezza bloccata e un solo addetto antincendio, scatta il blitz
Manutenzione delle barriere di sicurezza, chiude una notte l'uscita Padova Zona Industriale
Elettrodomestico davanti all'uscita di sicurezza e fumatori in sala, sanzionato circolo di via Venezia - X Vai su X
La Fillea Cgil in #sciopero per le ultime quattro ore di lavoro in uscita. Una giornata di mobilitazione per fermare ogni intervento militare nella #StrisciaDiGaza, garantire corridoi umanitari, mettere in sicurezza la popolazione civile, sostenere e garantire la sic - facebook.com Vai su Facebook
Uscita di sicurezza cresce ancora. Bilancio chiuso con 15 milioni; Uscita di sicurezza, bilancio da 15 milioni in crescita di 700mila euro. Eletto il nuovo Cda; Irpef, Giorgetti: «Per il ceto medio giù al 33%? Tenendo il bilancio in sicurezza». Fiducia dopo Fitch: «Deficit sotto il 3% nel 2025».
Uscita di sicurezza cresce ancora. Bilancio chiuso con 15 milioni - Tutto legato a nuovi servizi: dal centro per i disturbi alimentari di Casa Mora a quello diurno per disabili . Lo riporta lanazione.it