Usa Trump vuole tagliare gli aiuti militari ai Baltici confinanti con la Russia | cosa può cambiare
Il Pentagono ha messo in guardia i diplomatici europei sul fatto che gli Stati Uniti hanno intenzione di tagliare parte dell'assistenza di sicurezza a Lettonia, Lituania ed Estonia, i Paesi Baltici confinanti con la Russia. Lo riporta Reuters citando alcune fonti, secondo le quali il Pentagono avrebbe detto all'Europa che deve essere meno dipendente dagli Stati Uniti e che sotto la presidenza Trump gli Stati Uniti avrebbero spostato la loro attenzione ad altre priorità. Secondo quanto riporta The Atlantic, gli Stati Uniti stanno lentamente sospendendo alcune vendite di armi all'Europa nell'ambito dell'agenda dell'America Fist, con il Pentagono che preferisce rafforzare le sue scorte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
