Usa spari in New Hampshire | un morto l' aggressore ha urlato Free Palestine

Tgcom24.mediaset.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 23enne che ha aperto il fuoco, Hunter Nadeau, ha gridato anche "i bambini sono salvi". L'assalto ha preso di mira una festa di matrimonio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Usa, spari in New Hampshire: un morto, l'aggressore ha urlato "Free Palestine"

