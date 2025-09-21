Usa spari in New Hampshire | un morto l' aggressore ha urlato Free Palestine
Il 23enne che ha aperto il fuoco, Hunter Nadeau, ha gridato anche "i bambini sono salvi". L'assalto ha preso di mira una festa di matrimonio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Spari in un ospedale psichiatrico del New Hampshire. Secondo quanto riportato da Cnn, la sparatoria sarebbe avvenuta al New Hampshire Hospital a Concord e ci sarebbero diversi feriti. L'uomo che ha aperto il fuoco è morto
Usa, spari al matrimonio in New Hampshire: un morto e diversi feriti; Usa, spari in New Hampshire: un morto, l'aggressore ha urlato Free Palestine; Usa, spari in una chiesa nel New Hampshire: “Una persona ferita, l’assalitore fermato”.
Usa, sparatoria in un country club del New Hampshire: l'arrivo dei soccorritori - Una sparatoria allo Sky Meadow Country Club di Nashua in New Hampshire (Usa) ha causato diverse vittime, secondo quanto riferito sabato sera dalla polizia del ... Da msn.com
