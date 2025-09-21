Usa spari in New Hampshire | un morto l' aggressore ha urlato Free Palestine

Il 23enne che ha aperto il fuoco, Hunter Nadeau, ha gridato anche "i bambini sono salvi". L'assalto ha preso di mira una festa di matrimonio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

