Una sparatoria allo Sky Meadow Country Club di Nashua in New Hampshire (Usa) ha causato diverse vittime, secondo quanto riferito sabato sera dalla polizia del New Hampshire. Le riprese aeree mostrano diversi soccorritori sul posto. La polizia di Nashua ha dichiarato che le telecamere di sorveglianza hanno confermato la presenza di un solo aggressore, che è stato arrestato. Nashua si trova a circa 70 chilometri a nord-ovest di Boston, appena oltre il confine con il Massachusetts. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, sparatoria in un country club del New Hampshire: l'arrivo dei soccorritori