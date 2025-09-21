USA ripescati con la 4×400 ai Mondiali | lo scambio incriminato la nuova corsa e la finale a nove Ma il Botswana…

Gli USA hanno avuto la possibilità di correre nuovamente la 4×400 maschile ai Mondiali 2025 di atletica. Nelle batterie di ieri, infatti, era stato ravvisato un danneggiamento al momento del cambio tra Demarius Smith e Bryce Deadmon: il passaggio di testimone tra secondo e terzo frazionistica si è rivelato complicato, con un’ostruzione da parte dello Zambia che ha compromesso le chance della compagine americana. La staffetta a stelle e strisce ha tagliato il traguardo al sesto posto con il tempo di 3:01.06 ed è rimasta originariamente fuori dalla finale (superavano il turno i primi tre classificate delle due serie e i due migliori crono di ripescaggio), ma ha presentato ricorso e ha avuto la possibilità di correre nuovamente. 🔗 Leggi su Oasport.it

