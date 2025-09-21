USA ripescati con la 4×400 ai Mondiali | lo scambio incriminato la nuova corsa e la finale a nove Ma il Botswana…

Oasport.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli USA hanno avuto la possibilità di correre nuovamente la 4×400 maschile ai Mondiali 2025 di atletica. Nelle batterie di ieri, infatti, era stato ravvisato un danneggiamento al momento del cambio tra Demarius Smith e Bryce Deadmon: il passaggio di testimone tra secondo e terzo frazionistica si è rivelato complicato, con un’ostruzione da parte dello Zambia che ha compromesso le chance della compagine americana. La staffetta a stelle e strisce ha tagliato il traguardo al sesto posto con il tempo di 3:01.06 ed è rimasta originariamente fuori dalla finale (superavano il turno i primi tre classificate delle due serie e i due migliori crono di ripescaggio), ma ha presentato ricorso e ha avuto la possibilità di correre nuovamente. 🔗 Leggi su Oasport.it

usa ripescati con la 4215400 ai mondiali lo scambio incriminato la nuova corsa e la finale a nove ma il botswana8230

© Oasport.it - USA ripescati con la 4×400 ai Mondiali: lo scambio incriminato, la nuova corsa e la finale a nove. Ma il Botswana…

In questa notizia si parla di: ripescati - mondiali

LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: colpi di scena nel decathlon! Usa ripescati nella 4×400, l’Italia difende la top10 nel medagliere

LIVE Atletica Mondiali 2025 in DIRETTA | colpi di scena nel decathlon! Usa ripescati nella 4×400 l’Italia difende la top10 nel medagliere.

Mondiali rugby donne, Inghilterra-Usa 69-7 nel match inaugurale - 7) nel match inaugurale dei Mondiali femminili di rugby, giocato davanti a 42. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Usa Ripescati 4215400 Mondiali