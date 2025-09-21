USA padroni totali ai Mondiali | 16 ori Lyles e Bednarek trascinano la 4×100 Sorpresa Olanda

Gli USA hanno chiuso in bellezza i Mondiali 2025 di atletica, conquistando la medaglia d’oro con la 4×100 maschile nel pieno rispetto del pronostico della vigilia. Il quartetto a stelle e strisce ha bissato quanto fatto pochi minuti prima dalle donne nella staffetta veloce, imponendosi con la miglior prestazione mondiale stagionale (37.29) sulla pista bagnata di Tokyo. Partenza a razzo di uno scatenato Christian Coleman (10.30), bella prova sul rettilineo opposto da parte di Kenneth Bednarek (8.84), cambio complesso con Courtney Lindsey, che però riesce a salvare la situazione in extremis e a chiudere la propria curva in 9. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - USA padroni totali ai Mondiali: 16 ori, Lyles e Bednarek trascinano la 4×100. Sorpresa Olanda

