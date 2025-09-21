Usa in migliaia a St Louis per ammirare le mongolfiere
(LaPresse) Decine di migliaia di persone si sono recate a St. Louis questa settimana per assistere al Great Forest Park Balloon Glow and Race. L’evento risale al 1973, un anno dopo l’Albuquerque International Balloon Fiesta. La gara vera e propria di sabato è stata annullata a causa della pioggia. Ma venerdì, migliaia di persone hanno assistito con stupore allo spettacolo delle mongolfiere. CREDIT STL FROM ABOVE Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
