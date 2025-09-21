Usa alla Ue | ridurremo fondi ai Baltici

3.02 Secondo quanto riportato da Reuters, il Pentagono ha informato i diplomatici europei della sua intenzione di ridurre l'assistenza di sicurezza alla Lettonia Lituania ed Estonia, nell'ambito di un più ampio piano di riorientamento delle priorità strategiche degli Stati Uniti. Ciò ha suscitato preoccupazioni tra i Paesi baltici, che temono un indebolimento del supporto statunitense in un contesto di crescente minaccia russa.Il programma Baltic Security Initiative in risposta all'aggressione russa, ha fornito 220 mln di dollari alla regione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: ridurremo - fondi

Il Pentagono avverte la Ue: ridurremo i fondi militari ai Paesi Baltici confinanti con Russia; Archivio Ultimora.

Il Pentagono avverte la Ue: ridurremo i fondi militari ai Paesi Baltici confinanti con Russia - Il Pentagono ha avvertito i diplomatici europei che intende ridurre l’assistenza di sicurezza a Lettonia, Lituania ed Estonia, i Paesi Baltici confinanti con la Russia, nell’ambito di un rimodulazione ... Lo riporta rainews.it

Perché i fondi Usa puntano alle polizze europee. I dubbi di Greco (Zurich): «Nella Ue regole diverse» - A raccontarlo sono le cronache finanziarie: Apollo, che tramite Athora ha inglobato la britannica Pension ... Lo riporta corriere.it