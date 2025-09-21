Urta un'auto con la moto e si schianta contro un palo della luce ad Artogne | morto ragazzo di 16 anni
Un 16enne è deceduto il 20 settembre dopo essersi schiantato con la moto contro un palo ad Artogne (Brescia). Il ragazzo aveva urtato un'auto, forse per distrazione, e aveva perso il controllo della due ruote. 🔗 Leggi su Fanpage.it
