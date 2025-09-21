Ursula von der Leyen dice che l'Ue deve essere in grado di difendersi da sola | Ambizioni russe vanno oltre Ucraina

La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, in un'intervista a La Repubblica, ha sottolineato che l'Europa dovrà rendersi più autosufficiente in difesa e sicurezza: "Dobbiamo fare i conti con la realtà: il mondo è profondamente cambiato e dobbiamo essere pronti alle sfide che ci porrà. Questo significa dimostrare a noi stessi, ai nostri alleati e ai nostri avversari che l'Europa intende difendersi e che è in grado di farlo". 🔗 Leggi su Fanpage.it