Urla Free Palestine e apre il fuoco a un matrimonio | fermato dalla polizia

Per capire la deriva che stanno assumendo i movimenti per la Palestina, e l'effetto che hanno sulle menti deboli, basta dare uno sguardo a quanto accaduto la notte scorsa negli Stati Uniti, dove uomo ha aperto il fuoco allo Sky Meadow country club del New Hampshire, appena 70 Km a nord-ovest di Boston, al grido di "Free Palestine". Il biancio è gravissimo, c'è una vittima e ci sono diversi feriti: l'autore è stato catturato dalla polizia e sottoposto a interrogatorio. Stando a fonti americane, il tiratore sospettato della sparatoria si chiama Hunter Nadeau e ha 23 anni, mentre la vittima è un uomo di 59 anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

