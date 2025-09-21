Urgenze odontoiatriche Si completa il servizio Ecco come al Misericordia
GROSSETO Con l’attivazione di oggi a Siena, si conclude il percorso di attivazione nell’Area Vasta sud est del servizio di urgenze odontoiatriche di domenica e nei giorni festivi. L’opportunità, che per la provincia di Siena sarà all’Aous, è già attiva da giugno all’ ospedale Misericordia di Grosseto e da inizio settembre all’ospedale San Donato di Arezzo. Per quanto riguarda Arezzo e Grosseto non è possibile la prenotazione tramite Cup, mentre è disponibile l’accesso diretto al Misericordia, primo piano scala B, ambulatorio odontoiatrico, dalle 8.30 alle 12. Qualora in fase di accesso diretto lo specialista in Odontoiatria non rilevasse i criteri previsti, saranno date indicazioni sulle modalità di programmazione della prima visita, nei tempi ritenuti appropriati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
