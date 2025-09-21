Urgenze odontoiatriche Nuovo servizio alle Scotte
Con l’attivazione di oggi a Siena, si conclude il percorso nell’Area vasta sud est del servizio di urgenze odontoiatriche di domenica e nei giorni festivi. L’opportunità, che per la provincia di Siena sarà al policlinico di Santa Maria alle Scotte, è già attiva da giugno all’ospedale Misericordia di Grosseto e da inizio settembre all’ospedale San Donato di Arezzo. Per quanto riguarda Siena, i pazienti rispondenti ai criteri delle urgenze odontoiatriche potranno accedere al servizio secondo due modalità: accesso diretto del paziente, ovvero senza la prescrizione medica, al 7° piano 2° lotto, reparto odontoiatria, dalle 8 alle 12. 🔗 Leggi su Lanazione.it
