Uomo investito a Novara | è grave

Incidente a Novara. Intorno alle 19.30 di oggi, domenica 21 settembre, un uomo è stato investito a Novara, in corso XXIII Marzo, all’altezza del locale Lord Byron. L’uomo, apparso subito in gravi condizioni, è stato portato al pronto soccorso di Novara dal 118 in codice rosso.. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: uomo - investito

Luigi Petrella investito e ucciso da un pirata della strada: fermato un uomo

Monza, uomo di 60 anni muore investito da un treno. Disagi al traffico ferroviario

Uomo investito e ucciso da un treno di passaggio a Monza: corse cancellate e ritardi fino a 120 minuti

Un uomo di 95 anni è stato investito questa mattina in prossimità delle strisce pedonali lungo la statale 28 a Garessio. L’anziano è stato colpito da una moto. La ... - facebook.com Vai su Facebook

Strade ad Adria: bimbo di 7 anni investito da un uomo senza patente, morto dopo un intervento delicato #Mattino5 - X Vai su X

Uomo di 32 anni scende dall'auto e viene travolto e ucciso da un tir: orrore sull'A1. Caccia al camionista: «Non si è fermato» - Tragedia nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 agosto, sull'autostrada A1: un uomo di 32 anni, italiano, è stavo investito e ucciso da un tir. leggo.it scrive