Uomo investito a Novara | è grave

Novaratoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente a Novara. Intorno alle 19.30 di oggi, domenica 21 settembre, un uomo è stato investito a Novara, in corso XXIII Marzo, all’altezza del locale Lord Byron. L’uomo, apparso subito in gravi condizioni, è stato portato al pronto soccorso di Novara dal 118 in codice rosso.. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: uomo - investito

