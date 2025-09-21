Uomini e Donne torna Lunedì 22 Settembre | le anticipazioni

? Uomini e Donne torna con una nuova stagione e un traguardo importante: lunedì 22 settembre alle ore 14.45 su Canale 5, Maria De Filippi inaugura la 30ª edizione dello storico dating show che da trent’anni racconta l’amore in tutte le sue sfumature. Un appuntamento quotidiano – in onda dal lunedì al venerdì – che ha saputo evolversi nel tempo, restando sempre fedele alla sua missione: dare voce ai sentimenti, alle emozioni e alle storie di persone comuni alla ricerca dell’anima gemella. o magari di un’amicizia speciale.? Prodotto da Fascino P. 🔗 Leggi su Soapvibes.it © Soapvibes.it - Uomini e Donne torna Lunedì 22 Settembre: le anticipazioni

