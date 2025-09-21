Uomini e Donne Mario Adinolfi opinionista? Parla Cristina Plevani che chiarisce la sua posizione su Tina Cipollari

Comingsoon.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista ed ex naufrago Mario Adinolfi si candida come opinionista a Uomini e Donne: Cristina Plevani lo difende dalle critiche e lancia una frecciatina a Tina Cipollari. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

uomini e donne mario adinolfi opinionista parla cristina plevani che chiarisce la sua posizione su tina cipollari

© Comingsoon.it - Uomini e Donne, Mario Adinolfi opinionista? Parla Cristina Plevani, che chiarisce la sua posizione su Tina Cipollari

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Uomini e Donne: Gianmarco Meo e il retroscena sulla scelta di Francesca Sorrentino

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione

Mario Adinolfi si candida per Uomini e Donne, botta e risposta tra l'ex deputato e Tina Cipollari; Mario Adinolfi si propone come opinionista a Uomini e Donne, Tina Cipollari lo gela: acceso botta e risposta; Vorrei fare l'opinionista a Uomini e Donne, il desiderio di Mario Adinolfi e la replica di Tina Cipollari.

uomini donne mario adinolfiMario Adinolfi: “Guardo sempre Uomini e Donne. Tina raggiunge un trash inarrivabile, io darei un tocco intellettuale” - Intervista a Mario Adinolfi, che ha dichiarato che gli piacerebbe fare l’opinionista di Uomini e Donne. Lo riporta fanpage.it

uomini donne mario adinolfiMario Adinolfi nuovo opinionista di Uomini e Donne? La stoccata di Tina Cipollari fa il giro del web - Mario Adinolfi sogna un posto nello studio di Canale 5: la replica della storica opinionista di Uomini e Donne non si fa attendere. Come scrive notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Uomini Donne Mario Adinolfi