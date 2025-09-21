Uomini e Donne la mamma di Cristina spiazza dopo la rottura con Gianmarco | forte gesto

Emergono nuovi dettagli sull’ex coppia di Uomini e Donne formata da Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. Nonostante la rottura sia ormai ufficiale, continuano ad arrivare segnali significativi sui social. Dopo i rispettivi messaggi Instagram che hanno confermato la fine della loro storia, è stato notato un gesto ben preciso fatto dalla madre di Cristina. Un dettaglio che non è passato inosservato all’occhio attento degli utenti — e, ovviamente, di Deianira Marzano. Uomini e Donne news: il gesto social della mamma di Cristina Ferrara. A lanciare la segnalazione è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha condiviso nelle sue stories il messaggio di un utente anonimo: “La mamma di Cristina ha rimosso la foto di Gianmarco e Cristina dal suo profilo, forse toglierà anche le altre”. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, la mamma di Cristina spiazza dopo la rottura con Gianmarco: forte gesto

