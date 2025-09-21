Uomini e Donne Gianmarco Steri e Cristina Ferrara | le ultime indiscrezioni sulla rottura

Con due distinte stories sui social, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara hanno annunciato la fine della loro storia d'amore, nata negli studi di Uomini e Donne. A distanza di qualche ora, sono arrivate nuove indiscrezioni sulla rottura più discussa del web. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara di Uomini e Donne si sono lasciati: gli annunci ufficiali; Uomini e Donne, è finita tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: l'annuncio sui social; Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara al capolinea: la verità sul motivo della separazione.

uomini donne gianmarco steriUomini e Donne, è finita tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: l'annuncio sui social - Dopo diverse settimane di rumors e indiscrezioni, Gianmarco Steri ha annunciato la fine della sua storia d'amore con Cristina Ferrara. Segnala comingsoon.it

Uomini e Donne, Cristina ‘fulmina’ Gianmarco dopo l’addio: "Solo assenze e mancanze", finisce malissimo - Gianmarco Steri ha ufficializzato la separazione da Cristina Ferrara, che su Instagram ha raccontato la sua verità: “Credevo in questa storia” ... libero.it scrive

