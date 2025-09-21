Uomini e Donne Cristina e Gianmarco si sono lasciati E lei attacca | Superficiale solo mancanze e assenze

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sono lasciati. La coppia di Uomini e Donne ha annunciato l’addio sui social, confermando una crisi di cui si vociferava ormai da diverso tempo. Una rottura che, a quanto pare, non è stata semplice, almeno a giudicare dai messaggi di Cristina in cui emergono accuse nei confronti dell’ex tronista che, a detta sua, non avrebbe cercato in alcun modo di salvare il loro rapporto. Cristina e Gianmarco si sono lasciati, l’annuncio dell’ex tronista. Ad annunciare la fine della relazione è stato Gianmarco Steri che ha condiviso un lungo messaggio su Instagram. “Penso sia doveroso informare chi ci segue che la nostra storia è giunta al termine. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Uomini e Donne, Cristina e Gianmarco si sono lasciati. E lei attacca: “Superficiale, solo mancanze e assenze”

In questa notizia si parla di: uomini - donne

