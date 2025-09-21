Uomini e Donne addio tra Gianmarco e Cristina | Qualcuno ha provato a farmi sentire inadatta

Dopo la rottura della coppia nata nel dating show Cristiana Ferrara in un comunicato condiviso sui social si è raccontata senza filtri, parlando di giudizi, mancanze e superficialità che avrebbero minato il rapporto. La loro storia era nata sotto i riflettori dell'ultima stagione del Trono Classico di Uomini e Donne e aveva fatto sognare tanti telespettatori. Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, però, hanno annunciato ufficialmente la fine della loro relazione, attraverso due comunicati distinti su Instagram che mettono fine a settimane di indiscrezioni e voci di crisi. I due erano l'ultima coppia formata nello studio di Maria De Filippi nella stagione 202425 del dating show, ma già da tempo si parlava di un loro allontanamento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Uomini e Donne, addio tra Gianmarco e Cristina: “Qualcuno ha provato a farmi sentire inadatta”

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Uomini e Donne: Gianmarco Meo e il retroscena sulla scelta di Francesca Sorrentino

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione

Uomini vs Donne #danielecondotta #comedy - facebook.com Vai su Facebook

FERMI TUTTI! ROSARIO GUGLIELMI NON SARÀ IL NUOVO TRONISTA DI “UOMINI E DONNE” - DOPO L’ANNUNCIO A “TEMPTATION ISLAND…E POI…E POI”, È STATO DETRONIZZATO DURANTE LA PRIMA REGISTRAZIONE DEL PROGRAMMA DEL P - X Vai su X

Uomini e Donne, addio tra Gianmarco e Cristina: “Qualcuno ha provato a farmi sentire inadatta”; Uomini e donne, Gianmarco e Cristina si sono detti addio: l'annuncio social; Uomini e Donne, Cristina ‘fulmina’ Gianmarco dopo l’addio: Solo assenze e mancanze, finisce malissimo.

Uomini e Donne, addio tra Gianmarco e Cristina: “Qualcuno ha provato a farmi sentire inadatta” - Dopo la rottura della coppia nata nel dating show Cristiana Ferrara in un comunicato condiviso sui social si è raccontata senza filtri, parlando di giudizi, mancanze e superficialità che avrebbero min ... Riporta movieplayer.it

Uomini e Donne, Cristina e Gianmarco si sono lasciati. E lei attacca: “Superficiale, solo mancanze e assenze” - E lei lo attacca su Instagram: “Superficiale, solo mancanze e assenze”. Scrive dilei.it