Università ricerca network | l?Unesco sceglie la Campania come fucina di nuovi talenti
All'Università L'Orientale di Napoli è nata una nuova cattedra Unesco, dedicata a "Education, Gender Equality and Climate Action".
Congratulazioni al gruppo di ricerca guidato dall'Università degli Studi di Padova che si è aggiudicato il Premio #IgNobel 2025 per la fisica per lo studio scientifico che svela la ricetta perfetta della cacio e pepe senza grumi! - facebook.com Vai su Facebook
