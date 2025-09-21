Unitas Sciacca a Bagheria prima vittoria stagionale | basta un gol del giovane Tirone

L’Unitas Sciacca conquista i primi tre punti della stagione superando di misura in trasferta il Bagheria 90011, l’avversario nella seconda giornata del campionato di Eccellenza. A decidere il match è la rete di Tirone nel primo tempo, bravo a sfruttare un’occasione e a insaccare con freddezza su. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

