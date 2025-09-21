Un’Italia da record ai Mondiali di atletica | sette medaglie e un balzo nel futuro

Tokyo, 21 settembre – Più di un dubbio c’era, prima della partenza per Tokyo. Ma questi Mondiali di atletica in chiusura ci hanno regalato imprese in serie da parte degli azzurri. Con sette medaglie, è arrivato il record di podi in una rassegna iridata per l’Italia, che si rilancia ulteriormente cavalcando quella onda meravigliosa onda di successi partita ai Giochi di Tokyo nel 2021. E il fatto che proprio gli eroi olimpici, Jacobs, Tamberi e Tortu, siano rimasti largamente fuori dalla lotta per le medaglie ( Stano era poi out per infortunio) e ci sia stata anche l’eliminazione choc di Iapichino, testimonia di come il movimento abbia saputo cambiare molto in fretta sempre nel nome del successo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Un’Italia da record ai Mondiali di atletica: sette medaglie e un balzo nel futuro

In questa notizia si parla di: italia - record

Caldo estremo sull'Italia, a rischio il record europeo di 48,8°C in Sicilia. «La più forte fiammata africana degli ultimi decenni»

Previsioni meteo, Italia verso i 50°C: allerta per caldo record, rischio storico in Sicilia

Caldo eccezionale sull’Italia, arriva picco record a Milano: le previsioni meteo

! Dopo aver superato il record assoluto di medaglie in una singola edizione, l'Italia ha un'ultima possibilità di medaglia con le azzurre del 4x400m! Forza ragazze Segui i mondiali di atletica in diretta su Eurosport e Disc - facebook.com Vai su Facebook

Italia, record di medaglie ai Mondiali: Furlani & Co calano il Settebello #mondialiatletica #Italia #recordmedaglie #sportmediaset - X Vai su X

Un’Italia da record ai Mondiali di atletica: sette medaglie e un balzo nel futuro - L’oro di Furlani, gli argenti di Palmisano, Battocletti, Dallavalle, i bronzi di Fabbri, Aouani e della stessa Nadia: mai così tanti podi per gli azzurri, nonostante le cadute di Jacobs e Tamberi. sport.quotidiano.net scrive

L’Italia ha chiuso i Mondiali di atletica leggera con sette medaglie: non ne aveva mai vinte così tante - Ai Mondiali di atletica leggera che si concludono domenica a Tokyo, in Giappone, l’Italia ha vinto sette medaglie: un oro, tre argenti e tre bronzi. Segnala ilpost.it