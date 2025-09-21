Unirai | Memoria corta su Domenica In

Francesco Palese, segretario dell’Unirai ROMA – “Suscita polemiche la partecipazione per meno di un minuto della premier Giorgia Meloni a “Domenica In”. Ricordiamo però che non si tratta di un inedito: • Paolo Gentiloni fu ospite nel marzo 2017 da presidente del consiglio. 45 minuti di intervista in studio. • Giuseppe Conte intervenne in diretta nel febbraio 2020 da premier in collegamento per circa 10 minuti. • Ministri come Alfonso Bonafede, Vincenzo Spadafora e Roberto Speranza parteciparono più volte tra il 2019 e il 2021. Allora nessuno gridò allo scandalo. Fa sorridere quindi l’indignazione a corrente alternata: un po’ di memoria aiuterebbe”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

