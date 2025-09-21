unimc in arrivo 150 studiosi da tutta europa

Da dopodomani a giovedì all’ Università di Macerata arrivano 150 studiosi e professionisti da tutta Europa per Socin, il convegno sulle innovazioni sociali, e per il progetto Pnrr Safina-Vitality. Socin è una delle iniziative di punta dell’alleanza Erua. Gli appuntamenti si terranno al polo Pantaleoni. Alle 14 ci sarà la cerimonia inaugurale, con il rettore John McCourt e Bruna Vives, segretaria generale di Erua. Seguiranno le prime sessioni parallele, dedicate a inclusione sociale, patrimonio culturale e sostenibilità. Due gli appuntamenti di rilievo internazionale: mercoledì sarà la volta della keynote lecture di Ana-Cristina Santos, professoressa di sociologia presso l’università di Coimbra ed esperta di diritti Lgbtqi+, mentre giovedì toccherà a Ineke Sluiter, professoressa alla Leiden university ed ex presidente dell’accademia reale olandese delle arti e delle scienze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

