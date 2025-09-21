Inter, le Nerazzurre al Lavoro: Obiettivo Scudetto più Europa Le ambizioni dell’Inter femminile non conoscono confini, ed il recente cammino nella Women’s Europa Cup ne è la prova. Dopo un’estate di preparazione e i prossimi impegni in campionato, le nerazzurre si sono tuffate in una nuova avventura, affrontando per la prima L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Un’Europa nerazzurra: l’esordio europeo dell’Inter Women è stato positivo