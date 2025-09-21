Un’estate da 300mila presenze

di Ermanno Pasolini Si calcola che siano state oltre 300mila le presenze di turisti e locali non solo residenti nel Comune di Gatteo per i 390 spettacoli che da maggio al 19 settembre si sono tenuti all’Arena Rubicone, nelle piazze della Libertà e Romagna Mia, sul lungomare Giulio Cesare, ai Giardini Don Guanella e nei 30 bagni della spiaggia. Un successo per l’amministrazione comunale, il gruppo di animazione Gatteo Mare Summer Village, per le associazioni Gatteo Mare Turismo di cui è presidente Massimo Bondi che guida anche la cooperativa dei 30 stabilimenti balneari di Gatteo Mare e Sandro Teverini presidente dell’associazioneGiulioCesare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

