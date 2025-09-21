Un' eccellenza riminese nel mondo dell' hairstyling | Stefano Bugada primo classificato al concorso mondiale per parrucchieri
Venticinque anni di esperienza coronati da un prestigioso riconoscimento a livello mondiale. Stefano Bugada diciotto anni fa ha aperto il suo salone di parrucchieri a Riccione, trasferendosi nella Perla Verde dopo essersi fatto conoscere a Milano e Bergamo, e recentemente ha ricevuto il premio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
