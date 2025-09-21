UNARMA avvia un nuovo dialogo con il colonnello Angelo Zito
L’Associazione Sindacale Carabinieri (UNARMA), la sigla Sindacale Storica dell’Arma dei Carabinieri, più rappresentativa nella Provincia di Avellino con circa 300 associati, ha incontrato il nuovo Comandante Provinciale dei carabinieri di Avellino Col. Angelo Zito.Un incontro costruttivo e di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
