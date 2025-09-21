Una vittoria in crescendo Freuler una ripresa magistrale Berna | il sinistro c’è il ritmo meno Cambiaghi fa cambiare passo

Sport.quotidiano.net | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Skorupski 6,5 Attento quando al 18’ Vasquez prova a bucarlo dal cuore dell’area. Magistrale invece al 35’ il riflesso con cui sventa la minaccia del sinistro di Martin sporcato dalla deviazione di Bernardeschi. Nulla può sulla sassata di Ellertsson. De Silvestri 6 Vitinha dalla sua parte non punge e tantomeno sfonda. L’usato sicuro su cui Italiano può contare sempre. Vitik 6 Applicazione e concentrazione in dosi sufficienti per mettere la museruola a un Colombo mai davvero pericoloso. Heggem 6 Nella canicola del Dall’Ara probabilmente sogna un tuffo nel gelido mare di Trondheim. Ma nonostante il meteo ostile confeziona una prova di sostanza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

una vittoria in crescendo freuler una ripresa magistrale berna il sinistro c8217232 il ritmo meno cambiaghi fa cambiare passo

© Sport.quotidiano.net - Una vittoria in crescendo. Freuler, una ripresa magistrale. Berna: il sinistro c’è, il ritmo meno. Cambiaghi fa cambiare passo

In questa notizia si parla di: vittoria - crescendo

Tutte le ultime notizie nazionali in tempo reale; Una vittoria in crescendo. Freuler, una ripresa magistrale. Berna: il sinistro c’è, il ritmo meno. Cambiaghi fa cambiare passo; Italiano: “Finalmente Dallinga, cosa gli ho detto. Holm? Sta crescendo, dove deve migliorare”.

vittoria crescendo freuler ripresaUna vittoria in crescendo. Freuler, una ripresa magistrale. Berna: il sinistro c’è, il ritmo meno. Cambiaghi fa cambiare passo - De Silvestri, un usato sicuro sul quale si può sempre contare. Segnala sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Vittoria Crescendo Freuler Ripresa