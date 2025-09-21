Una Samb troppo brutta per essere vera

SAMB 0 CARPI 1 SAMB (4-2-3-1): Orsini 6,5; Zoboletti 6 (31’ st Sbaffo), Pezzola 5,5, Dalmazzi 6,5 (18’st Vesprini 6), Tosi 5 (1’ st Battista 6); Alfieri 5,5, Candellori 6; Konate 6, Tourè N. 5,5 (26’ st Tourè M. 6), Marranzino 5 (1’ st Paolini 6); Eusepi 6. A disp. Grillo, Cultraro, Chelli, Lulli, Bongelli, Sbaffo, Vesprini, Chiatante, Tourè M., Iaiunese, Scafetta, Tataranni. All. Palladini 6 CARPI (3-4-2-1): Sorzi 6; Rossini 6, Panelli 6, Zagnoni 6; Cecotti 6 (37’ st Verza sv), Amayah 6,5 (37’ st Figoli sv), Rosetti 6 (37’ st Pietra sv), Rigo 6,5; Forte 6 (26’ st Casarini 6), Sall 6 (11’ st Gerbi); Cortesi 7: A disposizione: Sacchetti, Pert, Stanzani, Casarini, Lombardi, Maharani, Tourè Mohamed Saliou, Arcopinto, Visani, Pietra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

una samb troppo brutta per essere vera

