C’è da muovere la classifica, non ci sono alternative per la Maceratese che dopo due giornate di campionato è ancora ferma a zero punti. Ed ecco che è molto alto il peso del match di oggi all’ Helvia Recina - Pino Brizi quando alle 15 sarà di scena il Fossombrone allenato da Giuliodori che finora ha raccolto due pareggi contro Chieti e UniPomezia. L’allenatore Matteo Possanzini potrà contare su Matteo Gagliardi, l’esterno proveniente dall’Ascoli che oggi potrebbe debuttare in maglia biancorossa, ma visto il sacrificio fatto dalla dirigenza e il pedigree del giocatore è facile pensare che faccia parte dell’undici titolare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Una partita chiave. Maceratese, servono punti. Non ci sono alternative