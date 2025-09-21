Una partita chiave Maceratese servono punti Non ci sono alternative
C’è da muovere la classifica, non ci sono alternative per la Maceratese che dopo due giornate di campionato è ancora ferma a zero punti. Ed ecco che è molto alto il peso del match di oggi all’ Helvia Recina - Pino Brizi quando alle 15 sarà di scena il Fossombrone allenato da Giuliodori che finora ha raccolto due pareggi contro Chieti e UniPomezia. L’allenatore Matteo Possanzini potrà contare su Matteo Gagliardi, l’esterno proveniente dall’Ascoli che oggi potrebbe debuttare in maglia biancorossa, ma visto il sacrificio fatto dalla dirigenza e il pedigree del giocatore è facile pensare che faccia parte dell’undici titolare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Maceratese, è già un esame: a Possanzini servono punti contro il Fossombrone - MACERATA È pronta la Maceratese per affrontare il derby con il Fossombrone, prima gara di un trittico ravvicinato che prevede per mercoledì la trasferta di Sora (che ... Segnala msn.com