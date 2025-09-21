' Una notte a Broadway' al Museo Nazionale della Certosa Monumentale di Calci

Mercoledì 24 settembre alle 10.30 al Museo Nazionale della Certosa Monumentale di Calci, l'Orchestra Toscana Classica, diretta dal M° Giuseppe Lanzetta, porta in scena 'Una notte a Broadway'. Grazie agli arrangiamenti originali di Neri Nencini, l’orchestra dà nuova veste a brani iconici tratti da. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

