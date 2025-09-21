' Una notte a Broadway' al Museo Nazionale della Certosa Monumentale di Calci
Mercoledì 24 settembre alle 10.30 al Museo Nazionale della Certosa Monumentale di Calci, l'Orchestra Toscana Classica, diretta dal M° Giuseppe Lanzetta, porta in scena 'Una notte a Broadway'. Grazie agli arrangiamenti originali di Neri Nencini, l’orchestra dà nuova veste a brani iconici tratti da. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Da Mozart a Broadway: cinque appuntamenti nei musei nazionali pisani - Pisa, 18 settembre 2025 – L'eleganza di Mozart, la poesia del Cantico dei Cantici, la potenza espressiva dei musical di Broadway, la tensione emotiva di Szpilman, la raffinatezza del Barocco: i musei ... Si legge su msn.com
Effetto notte, l'Arena estiva del Museo del Cinema - Dal 15 giugno al 6 agosto alla Cavallerizza Reale, nel cortile della Manica del Mosca, viene allestita Effetto Notte, l'arena estiva del Museo Nazionale del Cinema, un vero e proprio cinema all'aperto ... Lo riporta ansa.it