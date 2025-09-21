Una meta per la pace rugby per tutti al centro commerciale I Portali

Il S. Gregorio Rugby, in occasione della Giornata Internazionale della Pace, promuove domenica 21 settembre alle ore 17 l’evento “Una meta per la pace”. La manifestazione - che si svolgerà presso il parco commerciale “I Portali” - sarà una grande festa di sport, amicizia e solidarietà. In campo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: meta - pace

Gruppo «Mia Moglie» su Facebook, pronta una mega causa contro Meta. L’avvocata Bernardini de Pace: «Lavoriamo anche su altri forum sessisti»

Class action contro Meta e Phica.eu: scatta l’azione legale per le vittime del revenge porn. L’avvocato Bernardini De Pace: “Violenza silenziosa che non lascia lividi”

San Francesco dialoga con il lupo a Gubbio perché lo ha ascoltato! il dialogo è l’arte di dare spazio all’altro: è maturità, culturale e psicologica insieme. È la via e la meta: è la pace: con Andrea Farinet, Veronica Cavallucci, Michelangelo Tagliaferri https://youtu - X Vai su X

Giornata Internazionale per la Pace In occasione di questa giornata speciale, Dimis, in collaborazione con il San Gregorio Rugby, vi invita a partecipare a "Una Meta per la Pace" Un pomeriggio all’insegna di giochi, sport e amicizia, per celebrare i - facebook.com Vai su Facebook

Una meta per la pace, rugby per tutti al centro commerciale I Portali; La vita è come una partita di rugby. Fare meta in carcere è riscattarsi; Luca, l'ultima meta. Folla al Rugby Park per il funerale del 23enne morto in un incidente. L’arcivescovo di Pesaro: «Ora incontra il suo....

La meta degli Old di rugby, i «donAmore di Sangue» per l'ospedale San Carlo - Per un gruppo di atleti e di atlete, tutti over 35 e con grande spirito di squadra visto che giocano a rugby, donare il sangue all’ospedale San Carlo di Milano è po’ come andare in meta: si centra un ... Secondo corriere.it