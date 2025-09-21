Una maratona per la libertà di pensiero

Domani alle 13, sul sito e sui canali social della «Verità», intellettuali, giornalisti e artisti esprimeranno il loro sdegno per la campagna di disumanizzazione dell’altro che ha portato all’uccisione di Charlie Kirk. Un dibattito tra anime diverse, in nome del confronto. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Una maratona per la libertà di pensiero

Il vicedirettore @franborgonovo conduce la maratona «Verità e libertà», ispirata a Charlie Kirk con la partecipazione di: @BelpietroTweet @mariogiordano5 @dicedeldebbio @giucruciani @a_padellaro @MarcoRizzoDSP @RoyDeVita

Ci sarà la TECHNO, quella più autentica, dura e pura, ma prima di tutto è… Una festa collettiva e solidale per celebrare la cultura della cura, della libertà e della dignità, tra talk, dj set, musica live e performance artistiche. Una maratona di eventi che animerà

Verità e libertà Una maratona dedicata a Charlie Kirk.

