L’agenzia di marketing pistoiese Wema&Supernova ha scelto di sostenere i bambini di Gaza con una donazione in beneficenza. L’assegno è stato affidato a Paola Rotasso, attivista impegnata nel supporto alla popolazione palestinese, che si occuperà di farlo arrivare alle associazioni locali. La somma raccolta sarà destinata direttamente sul posto attraverso due realtà umanitarie indipendenti: Palihope e Progetto Rifqa. Entrambi i progetti, nati in Italia, collaborano con referenti a Gaza e operano concretamente sul territorio, garantendo distribuzione immediata di acqua, cibo, medicine e beni di prima necessità a famiglie che hanno perso tutto e non hanno accesso a campagne di raccolta fondi internazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una mano ai bimbi di Gaza da "Wema & Supernova"