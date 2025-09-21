Una maglietta per sognare | Lucio Dalla mi ha ispirato

Ilrestodelcarlino.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una maglia per omaggiare il Bologna, ma soprattutto la città. Davide Bonazzi, illustratore bolognese che ha lavorato, tra i tanti, anche per The New York Times, The Wall Street Journal, Unesco e Wired, per il nostro giornale ha ideato il disegno della t-shirt per omaggiare la vittoria in Coppa Italia. E adesso arriva un’altra maglietta con un disegno altrettanto bello e rappresentativo. "Avevo fatto anche un’altra proposta a tema calcio ma è stata scelta questa che avevo pensato forse più per rendere omaggio alla città che la squadra. Con questa visione dei tetti, volevo che venisse fuori l’atmosfera del guardare fuori dalla finestra e vedere i monumenti di Bologna, lo stadio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

una maglietta per sognare lucio dalla mi ha ispirato

© Ilrestodelcarlino.it - Una maglietta per sognare: "Lucio Dalla mi ha ispirato"

In questa notizia si parla di: maglietta - sognare

Una maglietta per sognare: Lucio Dalla mi ha ispirato; Lucio Corsi: il rapporto col pubblico, la nonna e il sogno di una vita in tour; Olly rinuncia a Eurovision Song Contest 2025: Ho scelto di vivere il mio sogno coi miei tempi. Lucio Corsi prenderà il suo posto con Volevo essere un duro.

Cerca Video su questo argomento: Maglietta Sognare Lucio Ha