Una maglia per omaggiare il Bologna, ma soprattutto la città. Davide Bonazzi, illustratore bolognese che ha lavorato, tra i tanti, anche per The New York Times, The Wall Street Journal, Unesco e Wired, per il nostro giornale ha ideato il disegno della t-shirt per omaggiare la vittoria in Coppa Italia. E adesso arriva un’altra maglietta con un disegno altrettanto bello e rappresentativo. "Avevo fatto anche un’altra proposta a tema calcio ma è stata scelta questa che avevo pensato forse più per rendere omaggio alla città che la squadra. Con questa visione dei tetti, volevo che venisse fuori l’atmosfera del guardare fuori dalla finestra e vedere i monumenti di Bologna, lo stadio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una maglietta per sognare: "Lucio Dalla mi ha ispirato"